Доклад про животного красной книги из лесных зон

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Доклад про животного красной книги из лесных зон
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КРАСНЫЙ ВОЛК (Сuon alpinus), хищное млекопитающее рода волков семейства волчьих. Длина тела около 1 м. В наружном облике животного сочетаются черты волка, лисицы и шакала. Характерные черты: длинная шерсть и пушистый хвост, сравнительно узкая морда, большие уши, окраска рыжая. От других видов семейства красный волк отличается меньшим количеством коренных зубов (по два в каждой половине челюсти) и большим количеством сосков (6-7 пар) . Красный волк распространен преимущественно в Южной Азии, но северная граница его ареала проходит по югу Уссурийского края, Яблонову и Становому хребтам, Джунгарскому Алатау, Памиру. Он предпочитает селиться в горных лесах, поднимаясь до альпийской зоны, однако, нередко появляется в несвойственных ландшафтах: лесостепи, степи и пустыне. Вне периода размножения животное держится стаями (до нескольких десятков особей) . Красный волк охотится преимущественно днем, питается в основном копытными (летом регулярно растительной пищей) . Красные волки моногамы, беременность длится 60–65 суток. Самцы участвуют в воспитании молодняка. Биология вида изучена недостаточно. Вид малочислен, занесен в Международную Красную книгу. Красным волком называют также рыжего волка (Сuon rufus), обитающего на юго-востоке США. КРАСНЫЙ ВОЛК (Cuon alpinus), хищное млекопитающее сем. псовых. Дл. тела до 100 см, хвоста 45-50 см. В отличие от обыкновенного волка, у К. в. в нижней челюсти нет третьего заднекорен-ного зуба. Общая окраска ржаво-красная, брюшная сторона светлее. К. в. распространён от Тянь-Шаня и Алтая до Д. Востока, на Ю. до оконечности Индостана и Индокитая и до Явы. В СССР- на Памире, Джунгарском Алатау, Тарбагатае, юге Алтая, юж. склонах Яблонового и Станового хр. , на Ю. Уссурийского края; всюду весьма редок. Обитает в горах. Охотится стаями за оленями, баранами, козлами.
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