Запиши под диктовку подчеркни извесные орфограммы . 5 предложение синтаксический разбор

Русский язык
Запиши под диктовку подчеркни извесные орфограммы . 5 предложение синтаксический разбор
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заглавная буква,точка,безударная гласная проверяется в корне слова
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