Проверьте результат умножения делением 601 *852=512012

Математика
Проверьте результат умножения делением 601 *852=512012
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
512012: 852= 601 или 512012:601=852 кому как удобние... 512012. 601 4808 . 852 3121 3005 1162 0
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