Вовочка взял листок ватмана и разрезал его на 5 части. Затем взял некоторые из получившихся кусочков и снова разрезал на 5 части и так несколько. Сколько кусочков бумаги могло получится в конце?

Математика

Вовочка взял листок ватмана и разрезал его на 5 части. Затем взял некоторые из получившихся кусочков и снова разрезал на 5 части и так несколько. Сколько кусочков бумаги могло получится в конце?

Автор: Гость