Вовочка взял листок ватмана и разрезал его на 5 части. Затем взял некоторые из получившихся кусочков и снова разрезал на 5 части и так несколько. Сколько кусочков бумаги могло получится в конце?

Математика
Вовочка взял листок ватмана и разрезал его на 5 части. Затем взял некоторые из получившихся кусочков и снова разрезал на 5 части и так несколько. Сколько кусочков бумаги могло получится в конце?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ради интереса или реальная задача? И сколько раз он разрезал ватман? 
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