Помогите выписать 5 слов с безударными гласными в корне, для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения Это снег? автор Г.Сапгир

Русский язык
Помогите выписать 5 слов с безударными гласными в корне, для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения Это снег? автор Г.Сапгир
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