Помогите выписать 5 слов с безударными гласными в корне, для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения Это снег? автор Г.Сапгир

Русский язык

Помогите выписать 5 слов с безударными гласными в корне, для которых можно подобрать проверочное слово, из стихотворения Это снег? автор Г.Сапгир

Автор: Гость