Найти общее решение дифференциального уравнения. Там e^x\x
Математика
Найти общее решение дифференциального уравнения. Там e^x\x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение легко приводится к виду Правый интеграл берем по частям. u=x => du=dx dv=e^(-x)dx => v=-e^(-x) Второй: Таким образом: Если не видно формулы, зайди через браузер вместо приложения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Программа для PascalABC : нужен рисунок где будет дом с трубой ,небо,земля,солнце и гараж помогите плиз срочно!!!
Биология
Окружающий мир