Найти общее решение дифференциального уравнения. Там e^x\x

Математика
Найти общее решение дифференциального уравнения. Там e^x\x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение легко приводится к виду Правый интеграл берем по частям. u=x => du=dx dv=e^(-x)dx => v=-e^(-x) Второй: Таким образом: Если не видно формулы, зайди через браузер вместо приложения.
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