Срочно !!!!!!!! главная мысль рассказа он живой и светится
Литература
Срочно !!!!!!!! главная мысль рассказа он живой и светится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль рассказа В.Драгунского "Он живой и светится". Нужно быть отзывчивым и добрым, уметь замечать красоту в малом и дорожить ею, осознавать, что материальные блага ничто по сравнению с живым существом (пусть даже живое существо - маленькая неприметная букашка, простой "червячок", как назвала светлячка мама Дениски Кораблева).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Программа для PascalABC : нужен рисунок где будет дом с трубой ,небо,земля,солнце и гараж помогите плиз срочно!!!
Биология
Окружающий мир
Химия
Найти наибольшее количество водорода, которое выделится при взаимодействии HCl с 1 моль металла: а) Mg; б) Zn; в) Al; г) Cu.