Срочно !!!!!!!! главная мысль рассказа он живой и светится

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Основная мысль рассказа В.Драгунского "Он живой и светится". Нужно быть отзывчивым и добрым, уметь замечать красоту в малом и дорожить ею, осознавать, что материальные блага ничто по сравнению с живым существом (пусть даже живое существо - маленькая неприметная букашка, простой "червячок", как назвала светлячка мама Дениски Кораблева).