Срочно !!!!!!!! главная мысль рассказа он живой и светится

Литература
Срочно !!!!!!!! главная мысль рассказа он живой и светится
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль рассказа В.Драгунского "Он живой и светится". Нужно быть отзывчивым и добрым, уметь замечать красоту в малом и дорожить ею, осознавать, что материальные блага ничто по сравнению с живым существом (пусть даже живое существо - маленькая неприметная букашка, простой "червячок", как назвала светлячка мама Дениски Кораблева). 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Программа для PascalABC : нужен рисунок где будет дом с трубой ,небо,земля,солнце и гараж помогите плиз срочно!!!
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста)(номер 16)
Ответить
Окружающий мир
Поздняя осень,месяц зимних гостей
Ответить
Химия
Найти наибольшее количество водорода, которое выделится при взаимодействии HCl с 1 моль металла: а) Mg; б) Zn; в) Al; г) Cu.
Ответить
Экономика
Владелец магазина потратил на приобретение товара 12 тыс. руб., на заработную плату сотрудникам 6 тыс. руб., на коммунальные услуги 2 тыс. руб. опр...
Ответить