Визначте елемент i обчислiть вiдносну молекулярну масу вищого оксиду й леткоi спол??ки з Гiдрогеном, до складу яких входить елемент III перiоду, VI группи г оловноi пiдгрупи

Химия
Визначте елемент i обчислiть вiдносну молекулярну масу вищого оксиду й леткоi спол??ки з Гiдрогеном, до складу яких входить елемент III перiоду, VI группи г оловноi пiдгрупи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це сірка формула вищого оксиду--------SO3  Mr(SO3)=32+16*3=80   формула водневоі сполуки----H2S        Mr(H2S)=1*2+32=34
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