Визначте елемент i обчислiть вiдносну молекулярну масу вищого оксиду й леткоi спол??ки з Гiдрогеном, до складу яких входить елемент III перiоду, VI группи г оловноi пiдгрупи
Химия
Визначте елемент i обчислiть вiдносну молекулярну масу вищого оксиду й леткоi спол??ки з Гiдрогеном, до складу яких входить елемент III перiоду, VI группи г оловноi пiдгрупи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це сірка формула вищого оксиду--------SO3 Mr(SO3)=32+16*3=80 формула водневоі сполуки----H2S Mr(H2S)=1*2+32=34
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Какой вид будут иметь символ атома хлору, если его валентные электроны обозначаются точками возле символа? очень срочно!