Как раскладывается (10 - b)^2?
Алгебра
Как раскладывается (10 - b)^2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10-в)^2=10^2-2*10*в+в^2=100-20в+в^2
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