Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной , а результат сократите 1)0,2; 2)0,88; 3)0,64; 4)0,78; 5)0,256; 6) 0,3264. Ребята пожалуйста помогите

Математика

Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной , а результат сократите 1)0,2; 2)0,88; 3)0,64; 4)0,78; 5)0,256; 6) 0,3264. Ребята пожалуйста помогите

Автор: Гость