Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной , а результат сократите 1)0,2; 2)0,88; 3)0,64; 4)0,78; 5)0,256; 6) 0,3264. Ребята пожалуйста помогите
Математика
Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной , а результат сократите 1)0,2; 2)0,88; 3)0,64; 4)0,78; 5)0,256; 6) 0,3264. Ребята пожалуйста помогите
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1)1/5 2)22/25 3)16/25 4)39/50 5)64/250 6)816/2500
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