Чи можна вписати коло в чотирикутник ABCD, якщо його сторони AB, BC, CD, AD відповідно про??орційні числам: 1) 7, 8, 12, 11; 2) 7, 12, 8, 11
Геометрия
Чи можна вписати коло в чотирикутник ABCD, якщо його сторони AB, BC, CD, AD відповідно про??орційні числам: 1) 7, 8, 12, 11; 2) 7, 12, 8, 11
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Нельзя описать окрожность вокруг данных четырёхъугольников
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