Номер 578 плиз срочно
Математика
Номер 578 плиз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
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№ 578. 1) 87:(4х+5)=3 4х+5=87:3 4х+5=29 4х=29-5 4х=24 х=24:4 х=6 Ответ: х=6 _____________ 2)17*(3х-16)=85 51х-272=85 51х=85+272 51х=357 х=357:51 х=7 Ответ: х=7 _____________ 3)9*(6х-13)=153 54х=117=153 54х=153+117 54х=270 х=270:54 х=5 Ответ: х=5 4) 3*(8х+51)=201 24х+53=201 24х=201-153 24х=48 х=48:24 х=2 Ответ: х=2 5) (46х-57):3=27 46х-57=27*3 46х-57=81 46х=81+57 46х=138 х=138:46 х=3 Ответ: х=3 6) (19х+62):15=13 19х+62=13*15 19х+62=195 19х=195-62 19х=133 х=7
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