Решите, пожалуйста любой

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Ответ(ы) на вопрос:
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1)18/x-46/(x-5)=118/x-46/(x-5)-1=0(18*(х-5)-46*х-х*(x-5))/(х*(х-5))=018*(х-5)-46*х-х*(x-5)=018*х-90-46*х-х^2+5*х=0-х^2-23*х-90=0Получаем:х1=-5х2=-18проверяем18/(-5)-46/(-5-5)=1 -3,6- (-4,6)=118/(-18)-46/(-18-5)=1 -1-(-2)=1Готово!
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