Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых равен 94° найдите градус??ые меры остальных углов с условием пж

Геометрия

Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых равен 94° найдите градус??ые меры остальных углов с условием пж

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