Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых равен 94° найдите градус??ые меры остальных углов с условием пж
Геометрия
Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых равен 94° найдите градус??ые меры остальных углов с условием пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дак всё просто , Там будут углы : 94° , 94° ,86° , 86 °
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