Визначити масову концентрацію розчину, що утворюється при змішуванні 400 г 10%-го і 600 г 40%-го розчину формаліну.

Гость: Гость:

Формалин это раствор формальдегида.1)Узнаем сколько у нас вообще участвовало вещества формалина в реакции.Формула такая:w=m(в-ва)*100%/m (р-ра)Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% Подставляем: m(в-ва)=40% * 600г/100%= 240 г.Это масса формалина,который участвовал в реакции. 2)Напишем уравнение реакции: 240г х гHCHO + Ag2O=====> HCOOH + 2Ag(над стрелкой NH4OH)M=30г/моль 108г/мольm =30г 216гСоставляем пропорцию 240/30=x/216Следовательно : x=240*216/30 = 1 728гОтвет:1 728 г или примерно 1,7 кг.