Визначити масову концентрацію розчину, що утворюється при змішуванні 400 г 10%-го і 600 г 40%-го розчину формаліну.
Химия
Визначити масову концентрацію розчину, що утворюється при змішуванні 400 г 10%-го і 600 г 40%-го розчину формаліну.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формалин это раствор формальдегида.1)Узнаем сколько у нас вообще участвовало вещества формалина в реакции.Формула такая:w=m(в-ва)*100%/m (р-ра)Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% Подставляем: m(в-ва)=40% * 600г/100%= 240 г.Это масса формалина,который участвовал в реакции. 2)Напишем уравнение реакции: 240г х гHCHO + Ag2O=====> HCOOH + 2Ag(над стрелкой NH4OH)M=30г/моль 108г/мольm =30г 216гСоставляем пропорцию 240/30=x/216Следовательно : x=240*216/30 = 1 728гОтвет:1 728 г или примерно 1,7 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите очень срочно надо!!!! 1.Спишите слова.Укажите,какой частью речи они являю??ся. 2.Выделите слова. 3.Объясните,по каким признакам вы о...
Математика
Литература
Как выучить ограмезный стих за час,только эфективно!Пожалуйста подскажите,через ??ас здавать учителю,надо выучить!
Математика