Визначити масову концентрацію розчину, що утворюється при змішуванні 400 г 10%-го і 600 г 40%-го розчину формаліну.

Химия
Визначити масову концентрацію розчину, що утворюється при змішуванні 400 г 10%-го і 600 г 40%-го розчину формаліну.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формалин это раствор формальдегида.1)Узнаем сколько у нас вообще участвовало вещества формалина в реакции.Формула такая:w=m(в-ва)*100%/m (р-ра)Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% Подставляем:  m(в-ва)=40% * 600г/100%= 240 г.Это масса формалина,который участвовал в реакции. 2)Напишем уравнение реакции: 240г                                            х гHCHO + Ag2O=====> HCOOH + 2Ag(над стрелкой NH4OH)M=30г/моль                                108г/мольm =30г                                         216гСоставляем пропорцию 240/30=x/216Следовательно : x=240*216/30 = 1 728гОтвет:1 728 г или примерно 1,7 кг.

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