Главная мысль рассказа он живой и светится
Литература
Главная мысль рассказа он живой и светится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лучше живой и красивый светлячок чем игрушка Вот и всё
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