СРОЧНО!!! Поезд длиной 280 м,двигаясь равномерно,прошёл мост за 3 мин.Какова скорость поезда,если длина моста 440м напишите что дано и решение

Физика

СРОЧНО!!! Поезд длиной 280 м,двигаясь равномерно,прошёл мост за 3 мин.Какова скорость поезда,если длина моста 440м напишите что дано и решение

Автор: Гость