СРОЧНО!!! Поезд длиной 280 м,двигаясь равномерно,прошёл мост за 3 мин.Какова скорость поезда,если длина моста 440м напишите что дано и решение

Физика
СРОЧНО!!! Поезд длиной 280 м,двигаясь равномерно,прошёл мост за 3 мин.Какова скорость поезда,если длина моста 440м напишите что дано и решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: l=280 m, t= 180 c, s=440 m   v-? v=(l+s)/t=720/180=4 m/c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Где встретился Руслан со старцом
Ответить
Русский язык
Научный стиль на слово дождь
Ответить
Окружающий мир
Напиши названия растений россии дикоростущие и культурные
Ответить
Литература
Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский" Краткое Сочинение, если да(нет) то почему?
Ответить
Английский язык
5 класс 10 предложений с переводом на тему моё хобби колекционирование марок или манет
Ответить