СРОЧНО!!! Поезд длиной 280 м,двигаясь равномерно,прошёл мост за 3 мин.Какова скорость поезда,если длина моста 440м напишите что дано и решение
Физика
СРОЧНО!!! Поезд длиной 280 м,двигаясь равномерно,прошёл мост за 3 мин.Какова скорость поезда,если длина моста 440м напишите что дано и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: l=280 m, t= 180 c, s=440 m v-? v=(l+s)/t=720/180=4 m/c
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