Напиши названия растений россии дикоростущие и культурные
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Напиши названия растений россии дикоростущие и культурные
Ответ(ы) на вопрос:
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Тополь- дикорастущее растение.Календула- дикорастущее растение.Это лекарственное растениеШиповник- дикорастущее растение.из него делают лекарственные отвары и т.пПодсолнечник- культурное растение.Из него делают маслоВалериана- дикорастущее растение. Это лекарственное растениеОвес- культурное растение. Служит основным кормом для лошадейВасилек- дикорастущее растение.Это лекарственное растениетюльпан- культурное растение. Служит украшением цветников,клумб,дворов и т.д
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