Укажите слово без приставки закон, забег, заплыв, запев.
Русский язык
Укажите слово без приставки закон, забег, заплыв, запев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон - слово без приставки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сочинение на тему "Environmental problems nowedays" сочинение должно состоять из легко читаемых ??лов и должно читаться 2 минуты
Технология
Математика
Алгебра
ПРОШУ ПОМОГИТЕ Определите при каких значениях а уравнение: х² + 2х + 16а = 0 Имеет два различных корня