Объясните пожалуйста понятным языком функцию митохондрий, лизосом и ядрышка. Оче??ь Вас прошу

Биология

Объясните пожалуйста понятным языком функцию митохондрий, лизосом и ядрышка. Оче??ь Вас прошу

Автор: Гость