Объясните пожалуйста понятным языком функцию митохондрий, лизосом и ядрышка. Оче??ь Вас прошу
Биология
Объясните пожалуйста понятным языком функцию митохондрий, лизосом и ядрышка. Оче??ь Вас прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митохондрии- отвечают за преобразование энергии. Лизосомы- разрушают БЖУ ( белки, жиры,углеводы) Ядро- в ядре хромосомы регулируют процесс жизнедеятельности и наследственные признаки.
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