121 задание помогите кокие омонимы к слову гамак и дождь
Русский язык
121 задание помогите кокие омонимы к слову гамак и дождь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так думаю. а) Гамак, дождь-однозначные слова б) Бокс- многозначное слово в) Бокс- имеет омонимы бокс (контейнер), бокс (вид спорта)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the profile by changing the form of the verb in brackets using the Past Simple or the Present Perfect. Profile: CHRISTOPHER JONES Christ...
Обществознание
Физика
Помогите срочно плиз! 1) Меняется ли модуль скорости при прямолинейном равноускор.движении? 2)Меняется ли направление скорости при прямолиней...