121 задание помогите кокие омонимы к слову гамак и дождь

Русский язык
121 задание помогите кокие омонимы к слову гамак и дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так думаю. а) Гамак, дождь-однозначные слова б) Бокс- многозначное слово в) Бокс- имеет омонимы бокс (контейнер), бокс (вид спорта)
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