Что такое сознание и какова его структура, кратко и понятно много баллов дам
Обществознание
Что такое сознание и какова его структура, кратко и понятно много баллов дам
Ответ(ы) на вопрос:
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Сознание - это высшая интегрированная форма психики, которая складывается под воздействием общественно-исторических условий в трудовой деятельности человека и его общении с помощью языка с другими людьми.Основными характеристиками сознания являются:отражение окружающего мира с помощью познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение). Нарушение любого из познавательных процессов приводит к расстройству сознания;различение субъекта и объекта (т.е. того, что принадлежит "Я" и "не Я"), которое происходит в процессе формирования самосознания человека. Человек - единственное живое существо, способное к самопознанию ;самооценки своих поступков и себя в целом. По выражению Гегеля, "человек есть животное, но он уже не животное, потому что знает, что он животное. Самосознание проявляется в: познавательной (самочувствие, самонаблюдение, самоанализ, самокритика), эмоциональной (самочувствие, самолюбие, скромность, гордость, чувство собственного достоинства) и волевой (сдержанность, самоконтроль, самообладание, дисциплина) формах;обеспечение целеустремлённой деятельности человека. Благодаря опережающему отображению человек раскрывает причинно-следственные связи, предусматривает будущее, ставит перед собой цель, учитывает мотивы и принимает волевые решения, вносит необходимые коррективы, преодолевает трудности. Своей деятельностью он активно влияет на окружающий мир;наличие эмоционально-оценочных отношений ко всему, что происходит вокруг, к другим людям и к самому себе. Эта характеристика сознания проявляется наиболее отчетливо в таких нравственных чувствах, как чувство долга, патриотизм, интернационализм и др. Переживания усиливают четкость осознания себя и окружающего мира, а потому является важным стимулом для активизации сознания. Человек издавна задумывался над тем, как работает его сознание, чем он отличается от других людей, которые живут рядом, как он воспринимает окружающую среду и в то же время осознает, что многое из того, что видят глаза и слышат уши, проходит мимо него, и т.д.Сознание - это интегральный момент психических процессов. В психической деятельности нет отдельных психических актов, все они взаимосвязаны, но при этом каждый сохраняет свою специфику.Например, сознание сохраняет то, что является объектом внимания (которое может быть самопроизвольным или произвольным); напрягая память, мы выполняем действие припоминания и осознаем его; отыскивая карандаш, мы осознаем действие восприятие и т.п.Благодаря сознанию человек приспосабливается к окружающему миру. Объектом осознания является то, что требует определенной регуляции нашего поведения, наших действий с учетом реальности.Сознание человека оказывается в его деятельности. Дело и слово человека является проявлением его сознания. Сознание в разные моменты жизни индивида и при разных обстоятельствах неодинаково. Об этом мы говорим, характеризуя поступки и состояния людей.Отдельные действия оцениваются как высоко сознательные, в других такого качества не усматривается. Поэтому можно говорить о различном уровне самосознания не только у разных людей, а и у одного человека, который зависит от глубины и выразительности того отражения объективной действительности, которое направляется деятельностью.
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