Помогите срочно плиз! 1) Меняется ли модуль скорости при прямолинейном равноускор.движении? 2)Меняется ли направление скорости при прямолинейн. равноускор.движении? 3)Взаимное расположение для вектора скорости и вектора у...

Физика

Помогите срочно плиз! 1) Меняется ли модуль скорости при прямолинейном равноускор.движении? 2)Меняется ли направление скорости при прямолинейн. равноускор.движении? 3)Взаимное расположение для вектора скорости и вектора ускорения (для прямолинейного.равноускор.движ. и при движении по окруж.)

Автор: Гость