Помогите срочно плиз! 1) Меняется ли модуль скорости при прямолинейном равноускор.движении? 2)Меняется ли направление скорости при прямолинейн. равноускор.движении? 3)Взаимное расположение для вектора скорости и вектора у...

Физика
Помогите срочно плиз! 1) Меняется ли модуль скорости при прямолинейном равноускор.движении? 2)Меняется ли направление скорости при прямолинейн. равноускор.движении? 3)Взаимное расположение для вектора скорости и вектора ускорения (для прямолинейного.равноускор.движ. и при движении по окруж.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) нет, скорость остаётся постоянная, а ускорение равно нулю. 2)направление прямолинейного движения -прямая линия. 3) этот вопрос мне не ясен.
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