Сочинение "мир без правил"

Гость: Гость:

Мы живём по законам. Но бывает,что они нам надоедают и хочется безмятежной полной свободы. А давайте представим,каково это - без законов? Для начала представьте, правительство разрешило людям пожить один день без законов. Итак, теперь едем по дороге,ведя машину,что же мы видим? Естественно, поллиции нет. А другие водители несутся,сломя голову,наезжая на пешеходов, но и те тоже "хороши" - бегут,как стадо несносных неуправляемых лошадей,по пешеходу и все водители их,конечно же,тут же сбивают. А как хотели? Сегодня же день без правил!!! Итак, мы кое-как миновали всю эту толкотню и приехали домой. Заходим и что же перед нами? Весь дом завален мусором,стены изрисованы мелками,карандашами,фломастерами. Хуже любого хаоса! И тут прибегают дети,схватив сковородку,и начинают беситься,орать и стучать по всему,что попадёт им под руку. Заходим в спальню, видим: родители, жена(или муж) дрыхнут,храпя как свиньи. Детей.как видно,никто не кормил и те с голоду мелки начали поедать.Итак,целый день такой хаос. Вы едва живой(или живая) дожидаетесь окончания этого дня и начала следующего. Естественно,вы дьяволски устали,так как ночью не удалось поспать из-за бушующих детей. А на следующее утро все начали истреблять этот хаос,но вы уже ничем не можете помочь,так как уже сами храпите,лежа на уже хорошо постеленной кровати. Мир без правил