Интенсивность обменных процессов чтоб было понятно

Биология
Интенсивность обменных процессов чтоб было понятно
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Автор: Гость
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Гость:
Метаболизм.................
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