Интересные факты из жизни композиторов

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Бородин Четверо из пяти композиторов «Могучей кучки» — Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков и Кюи — носили бороды. По иронии судьбы, только Бородин на прижизненных портретах бороды не имел, хотя изображён бородатым на могильном камне. Английский барочный композитор Джеремайя Кларк, решившись на самоубийство из-за безответной любви, захотел выбрать способ — повеситься или утопиться — с помощью броска монетки. Та упала в грязь на ребро, но Кларк не увидел в этом знака, что стоит продолжать жить, а предпочёл застрелиться. Через шесть лет после смерти Моцарта его вдова Констанца встретилась с датским дипломатом Георгом Николаусом фон Ниссеном и впоследствии вышла за него замуж. В 1823 году Ниссен принялся за составление подробнейшей биографии Моцарта и обработал большое количество материалов и писем композитора, но через три года умер, не закончив работу. На его могильном камне присутствует строчка: «Муж вдовы Моцарта». Композитор Сергей Прокофьев умер в один день со Сталиным, 5 марта 1953 года. Поэтому его кончина осталась незамеченной общественностью, а организовать похороны стало большой проблемой для его близких и коллег из-за того, что в Москве повсюду были оцепления Среди произведений Моцарта есть необычный дуэт для двух скрипок. Музыканты должны встать друг к другу лицом и положить страницу с нотами между собой. Каждая скрипка играет свою партию, но обе партии записаны на одной и той же странице. Скрипачи начинают читать ноты с разных концов листа, затем встречаются в середине и снова удаляются от друг от друга, а в целом получается красивая мелодия.