Где завоеватили встретили наиболее ожестачённое сопротивление

История
Где завоеватили встретили наиболее ожестачённое сопротивление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Римской Республике, Гай Юлий Цезарь хотел покорить окутанную тайнами Британию. Но Ицены и другие племена ожесточённо помешали этому. В итоге - Цезарь не покорил Британию, но это сделал IX легион во время правления Веспасиана или Клавдия.
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