Срочно нужно разделить по частям и назвать их в произведении тёплый хлеб(паустовского
Литература
Срочно нужно разделить по частям и назвать их в произведении тёплый хлеб(паустовского
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Раненый конь. Жестокий поступок Фильки. Лютый мороз. Филька у Панкрата. Спасение мельницы Примирение
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