Ля награждения участников викторины купили 8 одинаковых книг. С 1000 рублей получил?? 328 р сдачи. Сколько стоит одна книга?
Математика
Ля награждения участников викторины купили 8 одинаковых книг. С 1000 рублей получил?? 328 р сдачи. Сколько стоит одна книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1000-328=672(руб.)- всего потратили на книги. 2) 672:8= 84(руб.)- стоит одна книга. Ответ: 84 рубля стоит одна книга.
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