Почему повесть озаглавлена Сын полка? Допишите предложения. Повесть озаглавлена так, потому что в ней рассказывается о _____________ _________________, который ____________________

Литература

Почему повесть озаглавлена Сын полка? Допишите предложения. Повесть озаглавлена так, потому что в ней рассказывается о _____________ _________________, который ____________________

Автор: Гость