Почему повесть озаглавлена Сын полка? Допишите предложения. Повесть озаглавлена так, потому что в ней рассказывается о _____________ _________________, который ____________________

Литература
Почему повесть озаглавлена Сын полка? Допишите предложения. Повесть озаглавлена так, потому что в ней рассказывается о _____________ _________________, который ____________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленьком мальчике,который жил в полку,он был всему полку сыном
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