Что такое коллекция? пожалуйста срочно нужна помощ
Математика
Что такое коллекция? пожалуйста срочно нужна помощ
Ответ(ы) на вопрос:
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Систематизированное собрание предметов, объединённое по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, организации, государству.
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