Найти правильную часть равенства 96-72: 6

Математика
Найти правильную часть равенства 96-72: 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/6=12, 96-12=84. Ответ 84
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