Найти правильную часть равенства 96-72: 6
Математика
Найти правильную часть равенства 96-72: 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/6=12, 96-12=84. Ответ 84
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Как решить задачу? В питомнике вырастили саженцыдеревьев:елей было 360,а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 тип.сколько всего елей,клёнов,...
Математика
Диагональ экрана компьютера равна 17 дюймов выразите длину диагонали сантиметрах если 1 дюйм равен 2,54