Чем отличаются степени сравнения качественных прилагательных от наречий

Гость: Гость:

Наречие обозначает состояние человека или вещи.Отвечает на вопрос "что происходит?" Различия: Прилагательные относятся к существительному и обозначает признак предмета,отвечает на вопросы "какой,какая,какие?".В предложении является сказуемым Наречие относится к глаголу и обозначает признак действия,отвечает на вопрос "как?".В предложении является обстоятельством