Чем отличаются степени сравнения качественных прилагательных от наречий
Русский язык
Чем отличаются степени сравнения качественных прилагательных от наречий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие обозначает состояние человека или вещи.Отвечает на вопрос "что происходит?" Различия: Прилагательные относятся к существительному и обозначает признак предмета,отвечает на вопросы "какой,какая,какие?".В предложении является сказуемым Наречие относится к глаголу и обозначает признак действия,отвечает на вопрос "как?".В предложении является обстоятельством
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