Придумать слова с приставками: в,до,по,про,под,пере,за,над,о; с корнем ход,вез
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Придумать слова с приставками: в,до,по,про,под,пере,за,над,о; с корнем ход,вез
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Гость:
Вверх,додома,подберать,пересказать,забежать,
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