Для работы кружка купили 28 альбомов, 32 упаковки цветной бумаги и 12 наборов карандашей. за все заплатили 576 грн.сколько стоит каждый предмет, если цена одного альбома, упаковка бумаги и карандашей одинаковые?

Математика

Для работы кружка купили 28 альбомов, 32 упаковки цветной бумаги и 12 наборов карандашей. за все заплатили 576 грн.сколько стоит каждый предмет, если цена одного альбома, упаковка бумаги и карандашей одинаковые?

Автор: Гость