Для работы кружка купили 28 альбомов, 32 упаковки цветной бумаги и 12 наборов карандашей. за все заплатили 576 грн.сколько стоит каждый предмет, если цена одного альбома, упаковка бумаги и карандашей одинаковые?
Математика
Для работы кружка купили 28 альбомов, 32 упаковки цветной бумаги и 12 наборов карандашей. за все заплатили 576 грн.сколько стоит каждый предмет, если цена одного альбома, упаковка бумаги и карандашей одинаковые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 грн. стоит каждый предмет
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