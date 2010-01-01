Составьте уравнение касательной к графику функции y = -x^4/4+x^2/2+2x-11 в точке с абсциссой x = 2.
Алгебра
Составьте уравнение касательной к графику функции y = -x^4/4+x^2/2+2x-11 в точке с абсциссой x = 2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y= -x⁴/4 + x²/2 +2x-11 y(2)= - 2⁴/4 + 2²/2 + 2*2 - 11 = -4 + 2 + 4 -11= -9 y ' = -x³ + x +2 y ' (2)= -2³ +2+2= -8+4= -4 y= -9 + (-4)(x-2)= -9 - 4(x-2)= -9-4x+8= -4x-1 y= -4x-1 - уравнение касательной.
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