Составьте уравнение касательной к графику функции y = -x^4/4+x^2/2+2x-11 в точке с абсциссой x = 2.

Алгебра

Составьте уравнение касательной к графику функции y = -x^4/4+x^2/2+2x-11 в точке с абсциссой x = 2.

Автор: Гость