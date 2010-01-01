1. Добро и жестокость,красота и "срам" решительно противопоставлены в "Зодчих". Найдите и прочитайте отрывки,в которых это противопоставление проявляется наиболее ярко. 2. Чего достигает Кедрин таким противопоставлением? 3. В...
Литература
1. Добро и жестокость,красота и "срам" решительно противопоставлены в "Зодчих". Найдите и прочитайте отрывки,в которых это противопоставление проявляется наиболее ярко. 2. Чего достигает Кедрин таким противопоставлением? 3. В каких тонах нарисованы образы строителей храма,"зодчие"? 7. Сформулируйте художественную идею "Зодчих".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Мастера выплетали Узоры из каменных кружев, Выводили столбы И, работой своею горды, Купол золотом жгли, Кровли крыли лазурью снаружи И в свинцовые рамы Вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись Стрельчатые башенки кверху. Переходы, Балкончики, Луковки да купола.Соколиные очиКололи им шилом железным, Дабы белого света Увидеть они не могли. И клеймили клеймом, Их секли батогами, болезных, И кидали их, Темных, На стылое лоно земли 1) Как побил государьЗолотую Орду под Казанью, Указал на подворье свое Приходить мастерам. И велел благодетель,- Гласит летописца сказанье,- В память оной победы Да выстроят каменный храм.Тать, засеченный плетью,У плахи лежал бездыханно, Прямо в небо уставя Очесок седой бороды, И в московской неволе Томились татарские ханы, Посланцы Золотой, Переметчики Черной Орды.И тогда государьПовелел ослепить этих зодчих, Чтоб в земле его Церковь Стояла одна такова, Чтобы в Суздальских землях И в землях Рязанских И прочих Не поставили лучшего храма, Чем храм Покрова!
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