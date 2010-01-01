Созданный в США в 2010 году Летающий автомобиль terrafugia может пролететь расстояние 270 километров сколько часов может находиться в воздухе этот автомобиль имеет скорость 185 километров в час

Математика
Созданный в США в 2010 году Летающий автомобиль terrafugia может пролететь расстояние 270 километров сколько часов может находиться в воздухе этот автомобиль имеет скорость 185 километров в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние делим на скорость получаем время т.е. 270/185= 1,4594 и так далее часа.....  есть ощущение, что условие задачи не полное или не правильное!
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