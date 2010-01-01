Дать характеристику химического элемента под номером 26

Химия
Дать характеристику химического элемента под номером 26
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe(железо-ферум) - металл, 4-ый период VII B группа, 26 протонов 26 электронов 30 нейтронов, распределение электронов по уровням в атомах железа: Fe 2е;8e;14e;2e, востановитель, степень окисления 2+ или 3+
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