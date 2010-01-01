Пословица рассказ стих относятся ли к фольклору

Литература
Пословица рассказ стих относятся ли к фольклору
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица да ,а все остальное нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дать характеристику химического элемента под номером 26
Ответить
Литература
1. Добро и жестокость,красота и "срам" решительно противопоставлены в "Зодчих". Найдите и прочитайте отрывки,в которых это противопоставление прояв...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста распределить
Ответить
Математика
Созданный в США в 2010 году Летающий автомобиль terrafugia может пролететь расстояние 270 километров сколько часов может находиться в воздухе этот ...
Ответить
Биология
Ген устойчивости к туберкулеза наследуется доминантом. У гетерозигот может наблюдаться повышенное содержание палочки Коха в организме, при этом они...
Ответить