Пословица рассказ стих относятся ли к фольклору
Литература
Пословица рассказ стих относятся ли к фольклору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица да ,а все остальное нет
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