Записать дробь в виде степени: 16\25; 4\9; 1\36; 1\49; 1\8; 1\27; 8\64; 27\125
Математика
Записать дробь в виде степени: 16\25; 4\9; 1\36; 1\49; 1\8; 1\27; 8\64; 27\125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16\25=(4/5 )²;4\9=(2/3)²; 1\36=(1/6)²; 1\49=(1/7)²; 1\8=(1/2)³; 1\27=(1/3)³; 8\64=(2/4)³; 27\125=(3/5)³
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