З поданних слiв скласти 3 речення-дзвiнка,кришталева,мудра,стигла,солодка зернина. початок такий Наша мова
Українська мова
З поданних слiв скласти 3 речення-дзвiнка,кришталева,мудра,стигла,солодка зернина. початок такий Наша мова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша мова дзвінка. Наша мова як солодка зернина. Наша мова кришталева, як діамант.
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