З поданних слiв скласти 3 речення-дзвiнка,кришталева,мудра,стигла,солодка зернина. початок такий Наша мова

Українська мова
З поданних слiв скласти 3 речення-дзвiнка,кришталева,мудра,стигла,солодка зернина. початок такий Наша мова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша мова дзвінка. Наша мова як солодка зернина. Наша мова кришталева, як діамант.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(3/4+1/6)*3+(5/6-1/2):2/9
Ответить
Русский язык
Учусь в 9 и уже пора сдавать экзамены, был пробный и у меня было много ошибок в сочи??ении и изложении. Что делать? У моего друга у которого в кажд...
Ответить
Физика
Тело двигалось 4 часа со скоростью 4 км/ч и 1 час со скоростью 2 км/ч. Вычислите сред??е путевую скорость.
Ответить
Математика
Выполните сложение: а) (-4) + 8,5; б) -1/3 + 1/7
Ответить
Математика
За 6 килограмма мармелада заплатили столько сколько за 4,8 килограмм шоколадных ко??фет какова цена каждого вида сладостей из 1 килограмма рановато...
Ответить