Жизнь человека в первобытном обществе

Окружающий мир
Жизнь человека в первобытном обществе
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Автор: Гость
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Гость:
Охота еда чтоб выжить
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