Жизнь человека в первобытном обществе
Окружающий мир
Жизнь человека в первобытном обществе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охота еда чтоб выжить
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