Владелец векселя учел его в банке за 2 месяца со сроком погашения, получив 20 т.р. Уч??тная ставка 25% определить номинальную стоимость векселя и дисконт банка.
Экономика
Владелец векселя учел его в банке за 2 месяца со сроком погашения, получив 20 т.р. Уч??тная ставка 25% определить номинальную стоимость векселя и дисконт банка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 2 месяца = 2/12 = 0,167 Р = S * (1 – d * t / T) S = Р / (1 – d * t / T) = 20 000 /(1 – 0,25 * 0,167) = 20 000 / (1 – 0,04) = 20 000 / 0,96 = 20 833. Дисконт: 20833-20000 = 833 руб.
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