Владелец векселя учел его в банке за 2 месяца со сроком погашения, получив 20 т.р. Уч??тная ставка 25% определить номинальную стоимость векселя и дисконт банка.

Экономика

Владелец векселя учел его в банке за 2 месяца со сроком погашения, получив 20 т.р. Уч??тная ставка 25% определить номинальную стоимость векселя и дисконт банка.

Автор: Гость