Любое предложэние со словом золотого
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Любое предложэние со словом золотого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я видел живого,золотого коня! или: мне подарили золотого ящера.
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