Пересказ о подвиге русского человека

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Подвиг человека на войне. Каждый воспринимает эту фразу по-своему. Для некоторых подвиг - это в одиночку разбить врага. Для других - вместе со всеми достойно защищать свою Родину. Я же считаю, что настоящий подвиг - выйти из войны человеком, сохранить в себе гуманизм, остаться жить в согласии со своей совестью. Именно о таком подвиге человека рассказывает К. Воробьев в повести "Это мы, Господи " Некоторые считают, что лишь особенные люди совершают подвиги. За это их награждают медалями и орденами. Но как-то забывают о подвигах, совершенных русскими женщинами. Когда матери ходили вокруг лагерей смерти "в печали и горести", когда старуха бросала больными руками охапку капустных листьев в толпу русских военнопленных и оставалась лежать на земле, убитая озверевшими фашистами, разве не совершали они свой материнский подвиг? И как несправедливы оказываются люди, порою забывая о них - о своих матерях. Пока живы мужественные русские женщины, жива Россия! Лейтенант Сергей Костров, главный герой повести К. Воробьева, перенес все тяготы войны, но не озлобился, а остался человеком, хотя и побывал в лагерях смерти, тюрьме, встречался с предательством. А предательство на войне хуже смерти, ведь вокруг - враги, опасность. Хочется быть рядом с другом, который сможет поддержать, помочь в трудную минуту, дать силы, чтобы продолжать войну и защищать свою землю. В начале произведения мы видим Сергея Кострова рядом с бывалым стариком Никифорычем. "Помогать будем друг другу" - эти слова старика как своеобразный девиз военных лет Сергей помнил всегда. Лейтенанту Кострову встречались люди, которые поддерживали его в самые трудные минуты жизни: практичный и опытный Никифорыч - советами, а внимательный доктор Владимир Иванович Лучин - не одним котелком баланды. Никифорыч относился к фашистам как к иродам. В последних словах старика был последний совет Сергею. "Убили-таки, ироды хриплым и тихим голосом проговорил