Диагональ экрана компьютера равна 17 дюймов выразите длину диагонали сантиметрах если 1 дюйм равен 2,54
Математика
Диагональ экрана компьютера равна 17 дюймов выразите длину диагонали сантиметрах если 1 дюйм равен 2,54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17*2,54 = 43,18 см ..............................................
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