Как решить задачу? В питомнике вырастили саженцыдеревьев:елей было 360,а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 тип.сколько всего елей,клёнов,и лип вырастили в питомнике?
Математика
Как решить задачу? В питомнике вырастили саженцыдеревьев:елей было 360,а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 тип.сколько всего елей,клёнов,и лип вырастили в питомнике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360÷8=45 комплектов по 8 елей. 45×18=810 кленов 45×16=720 лип 810+720+360=1890 деревьев всего
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