Как решить задачу? В питомнике вырастили саженцыдеревьев:елей было 360,а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 тип.сколько всего елей,клёнов,и лип вырастили в питомнике?

Математика

Как решить задачу? В питомнике вырастили саженцыдеревьев:елей было 360,а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 тип.сколько всего елей,клёнов,и лип вырастили в питомнике?

Автор: Гость