Перевод! Срочнооо ... ПОМОГИТЕ

Гость: Гость:

В прошлом люди путешествовали вокруг мира по морю. Со времени Магеланна люди путешествовали вокруг мира на ногах и всеми формами транспорта.Некоторые ездили на велосипедах,лошадях или мотоциклах.Другие путешествовали на поезде ,машине , лодке или самолете. В 16 веке людям Магеланна заняло 3 года чтобы путешествовать вокруг мира ( не знаю как нормально перевести предложение ,вроде норм). В 1961 Юрий Гагарин путешествовал вокруг Земли на космическом корабле 89 минут.