Конец сказки чарушин теремок

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Конец сказки чарушин теремок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТЕРЕМОКСтоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает:— Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить.Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:— Терем-теремок! Кто в тереме живет?— Я, мышка-норушка! А ты кто?— А я лягушка-квакушка.— Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить.Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:— Терем-теремок! Кто в тереме живет?— Я, мышка-норушка!— Я, лягушка-квакушка!— А ты кто?— А я зайчик-побегайчик.— Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить.Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:— Терем-теремок! Кто в тереме живет?— Я, мышка-норушка.— Я, лягушка-квакушка.— Я, зайчик-побегайчик.— А ты кто?— А я лисичка-сестричка.— Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:— Терем-теремок! Кто в тереме живет?— Я, мышка-норушка.— Я, лягушка-квакушка.— Я, зайчик-побегайчик.— Я, лисичка-сестричка.— А ты кто?— А я волчок-серый бочок.— Иди к нам жить!Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют.Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь:— Терем-теремок! Кто в тереме живет?— Я, мышка-норушка.— Я, лягушка-квакушка.— Я, зайчик-побегайчик.— Я, лисичка-сестричка.— Я, волчок-серый бочок.— А ты кто?— А я медведь косолапый.— Иди к нам жить!Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит:— А я лучше у вас на крыше буду жить.— Да ты нас раздавишь.— Нет, не раздавлю.— Ну так полезай! Влез медведь на крышу и только уселся — трах! — развалился теремок.Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побе-гайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок — все целы и невредимы.Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок строить.Лучше прежнего выстроили!

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